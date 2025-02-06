Брянская команда стала второй в первенстве ЦФО по спортивной борьбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Воронеже прошло первенство Центрального Федерального округа по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года.

Брянские спортсмены завоевали пять наград. Первым в весовой категории 86 кг занял Адам Юсупов. Серебряным призёром стал Егор Коновалов. Бронзовый медали завоевали Игорь Рыбкин, Андрей Гапеев и Никита Соколов.

Также брянские спортсмены заняли второе общекомандное место.