Брянская команда заняла 11-е место на «Играх ГТО»

В памятную Книгу Рекордов ГТО вошли два бегуна из Брянска и Дятьково.

Во II Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ИГРЫ ГТО) успешно выступила сборная Брянской области из шести жителей региона.

Соревнования завершились в воскресенье. На спортивное соревнование в Белгороде собрались более 200 участников. Состязания проходили в новом формате — гонка ГТО. Каждая команда должна была пройти на беговой дорожке 6 упражнений.

В финальных забегах брянская команда заняла 11 место.

Кроме того, три спортсмена участвовали в номинации «Иду на Рекорд». В беге на 60 метров Оксана Петрушина из Дятьково и Даниил Соболев из Брянска стали победителями. Их результаты внесут в памятную Книгу Рекордов ГТО.