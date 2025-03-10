Брянская лыжница вошла в топ-10 на международном марафоне

Брянская лыжница вошла десятку лучших на международном марафоне. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На Сахалине в селе Лесное Корсаковского района стартовал XXVI лыжный марафон, посвященный памяти Игоря Фархутдинова. В Международный женский день на трассу вышли 999 спортсменов. Они прошли дистанцию в 50 километров свободным стилем.

Шестой на финиш пришла воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Наталья Суганова.