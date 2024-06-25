Брянская семья выиграла этап железнодорожных спортивных игр

Брянская семья выиграла II этап железнодорожных спортивных игр «Мы вместе» в Подмосковье. Об этом рассказали в управлении культуры Брянского района.

В спорткомплексе «Салют» города Долгопрудный Московской области прошёл II этап III железнодорожных спортивных игр Роспрофжел «Мы вместе». Участники соревновались в четырёх возрастных группах: среди семей с детьми 7-8 , 9-10, 11-12 и 13-14 лет. Команды прошли семейные старты, эстафету ГТО, турнир по легкой атлетике и плаванию.

Честь региона среди участников с детьми 11-12 лет отстаивала семья Макаровых из Брянского района. Они заняли первое место. Семья получила кубок и сертификат в Черноморский санаторий в Туапсе.