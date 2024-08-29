Брянская семья заняла 29 место на всероссийском фестивале ГТО

Брянская семья Чепелуевых заняла 29 место на всероссийском фестивале ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Томске прошёл Всероссийский фестиваль комплекса ГТО. 52 региона представили семейные команды. Каждую из них представили четыре родственника: папа, мама (25-49 лет), сын или дочь (8–11 лет), дедушка или бабушка (50-70 лет).

От Брянской области в фестивале участвовала семья Чепелуевых из города Дятьково. По сумме очков команда заняла 29 место. В личном зачете среди детей Матвей Чепелуев занял восьмое место. Его папа Виктор стал 11-м. А бабушка Галина Юрьевна победла в дисциплине «Наклон вперед из положения стоя».