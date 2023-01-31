Брянская шашистка победила на турнире в Москве

Юная брянская спортсменка победила на турнире по стоклеточным шашкам в Москве. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошёл фестиваль спортивно-интеллектуальных игр «ЛАРИКС-2023». В его рамках состоялись турниры по стоклеточным шашкам, рэндзю, обратной игре в шашки, го. На соревнования съехались 250 человек.

В турнире по стоклеточным шашкам участвовали 10 спортсменов. Брянскую область представляли учащаяся спортивной школы «Спартак» Брянска Анна Кульман, воспитанник Жуковской спортивной школы «Десна» Илья Мглинец и Василий Маркин из города Сельцо.

Анна Кульман заняла второе место в соревновании в общем зачете. На два очка её опередил спортсмен из Санкт-Петербурга. При этом брянская шашистка завоевала первое место турнира среди женщин.