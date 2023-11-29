Брянская спортсменка стала призёром Чемпионата Азии по подводному плаванию

Брянская спортсменка завоевала две серебряные и одну бронзовую награды на Чемпионате Азии по подводному плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В тайландском Пхукете завершился Чемпионат Азии по подводному спорту. В составе сборной России выступила брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. На дистанции в 400 метров девушка завоевала бронзовую награду. А в дисциплинах 800 и 1500 метров в ластах брянская спортсменка стала серебряным призёром международных соревнований.