Город32

Брянская спортсменка стала призёром Чемпионата Азии по подводному плаванию

2023, 29 ноября 10:13 Спорт
Брянская спортсменка стала призёром Чемпионата Азии по подводному плаванию
Источник фото

Брянская спортсменка завоевала две серебряные и одну бронзовую награды на Чемпионате Азии по подводному плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В тайландском Пхукете завершился Чемпионат Азии по подводному спорту. В составе сборной России выступила брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. На дистанции в 400 метров девушка завоевала бронзовую награду. А в дисциплинах 800 и 1500 метров в ластах брянская спортсменка стала серебряным призёром международных соревнований. 

Читайте также
25-летнего брянца подозревают в убийстве односельчанина
29 ноября 12:41
25-летнего брянца подозревают в убийстве односельчанина
Брянские волонтёры культуры получил награды
29 ноября 12:12
Брянские волонтёры культуры получил награды
От гололёда брянские дорожники обработали более трёх тысяч километров магистралей
29 ноября 11:11
От гололёда брянские дорожники обработали более трёх тысяч километров магистралей
Брянский суд оштрафовал врача и фельдшера за гибель маленького пациента
29 ноября 10:36
Брянский суд оштрафовал врача и фельдшера за гибель маленького пациента

Новости регионов

29.11.2023 14:48
С беспилотниками на «ты»
На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал
23.11.2023 14:51
Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск
Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить
22.11.2023 14:13
Спорт для сильнейших
На Смоленщине отметили 85-летие самбо День самбо в России – ​16 ноября. Соответствующий указ в декабре 2022‑го подписал Президент России Владимир Путин. И в этом году вся страна впервые отмечает эту дату. В Смоленске праздник встретили тематическими региональными соревнованиями среди юношей и девушек – ​их организовала Федерация самбо в регионе при поддержке проекта «Единой России» «Zа самбо».   Нужен результат – Любые спортивные соревнования – ​это проверка каждого на физическую

Актуальные темы

Происшествия
Жилой дом сгорел в Жуковке
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на брянской трассе
Лента новостей
Над Брянским районом уничтожен очередной беспилотник
Происшествия
Два человека погибли в аварии на брянской трассе
Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о смертельном ДТП

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» подключил к сетям связи новое здание УМВД России по Брянской области
«Ростелеком» подключил к сетям связи новое здание УМВД России по Брянской области

«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой новое здание УМВД России по Брянской области, расположенное в областном центре по улице Советской, 102. Специалисты провайдера построили около 30 километров оптики, проложили более 10 километров медного кабеля, провели работы по устройству кабельной канализации. Благодаря этому сотрудники ведомства могут пользоваться телефонией и виртуальной частной сетью (VPN).

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре

 В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской  области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники Климовского РЭС «Брянскэнерго» получили награды
Сотрудники Климовского РЭС «Брянскэнерго» получили награды

Представители администрации Климовского района и общественной организации «Всероссийское объединение муниципальных руководителей (КРМС)» вручили награды работникам Климовского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.