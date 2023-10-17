Брянская спортсменка стала призёром Кубка России по пауэрлифтингу

Спортсменка из Брянска завоевала серебряную награду на Кубке России по пауэрлифтингу. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Туле проходит Кубок России по пауэрлифтингу. В турнире участвуют более 400 спортсменов из 64 регионов.

В числе участников — воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Татьяна Слатова. В своей весовой категории спортсменка завоевала серебряную медаль.