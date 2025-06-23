Брянская спортсменка стала призёром всероссийских соревнований по плаванию
Брянская спортсменка стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Classic. На дистанции 50 метров на спине выступила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Мария Колесникова. Она показала результат в 38,27 секунды. Девушка завоевала бронзовую медаль.