Брянская спортсменка стала призёром всероссийских соревнований по плаванию

Актуальные темы

Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

С начала года более 15 тысяч клиентов «Ростелекома» в Брянской и Орловской областях выбрали управление сервисами через Единый личный кабинет (ЕЛК). С его помощью они дистанционно контролируют состояние лицевых счетов по всем подключенным услугам. Здесь же пользователи могут добавлять или отключать сервисы, менять тарифные планы, заказывать детализацию, отслеживать историю платежей и оплачивать счета.

В этом году воспользоваться целевым направлением Московской железной дороги могут 672 выпускника школ, желающих получить среднее профессиональное или высшее образование по железнодорожным специальностям. Сегодня на столичной магистрали особенно востребованы специалисты с высшим образованием по таким направлениям, как «Эксплуатация железных дорог», «Подвижной состав железных дорог», «Система обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и др.; со средним профессиональным образованием по специальностям: «Организация перевозок и управления на транспорте», «Автоматика и телемеханика на транспорте», «Путь и путевое хозяйство», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» и т.д.

Работники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!», приуроченной ко Всемирному дню донора. Она проходила в передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», расположенной рядом с центральными офисами энергокомпаний.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».