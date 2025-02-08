Брянская спортсменка выиграла престижный турнир по плаванию в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани стартовали всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Classic 2025. В первый день на дистанции 50 метров баттерфляем выступила спортсменка из Брянска Ксения Любишина. Девочка показала результат в 39,55 секунды и завоевала «золото» турнира.