Брянская спортсменка завоевала «серебро» на турнире по боксу
Брянская спортсменка стала серебряным призёром Международных соревнований по боксу. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
В спорткомплексе «Витязь» в селе Витязево Краснодарского края прошли XIV Международные соревнования по боксу памяти мастера спорта Николая Павлюкова. на них собрались свыше 150 участников из 17 стран.
Брянщину представила спортсменка Центра спортивной подготовки, Мастер спорта России Елена Бабичева. Она завоевала серебряную награду.
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