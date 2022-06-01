Брянская студентка стала третьей на всероссийских соревнованиях по шахматам

На турнир поехали три будущих медика.

Студентка Брянского базового медицинского колледжа Наталья Белецкая стала третьей на всероссийских соревнованиях по шахматам.

В Орле завершилась IV Всероссийская летняя Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Туда съехались 1250 студентов из 30-ти регионов. В том числе и 36 представителей Брянской области.

От Брянского базового медколледжа в спартакиаде участвовали три студентки. В дисциплине «Шахматы» студентка второго курса специальности «Лечебное дело» Наталья Беляцкая получила «бронзу».