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Брянская тяжелоатлетка стала призёром всероссийского турнира

2025, 18 февраля 11:38 Спорт
Брянская тяжелоатлетка стала призёром всероссийского турнира
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Брянская тяжелоатлетка стала призёром всероссийского турнира в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

XX юбилейный всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти Заслуженного тренера России Михаила Окунева на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова прошёл в городе Чехов Московской области. В турнире участвовали свыше 550 спортсменов в возрасте до 15 лет. 

Брянск представили воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Александра Лысенкова и Ирина Жирова. Серебряную медаль завоевала Александра Лысенкова.

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