Брянские акробатки завоевали две медали Всероссийских соревнований

Брянские акробатки заняли два призовых места на Всероссийских соревнований в Краснодаре. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Краснодаре прошли Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Памяти Героя Советского Союза, летчицы Евдокии Ивановны Носаль». В турнире участвовали воспитанницы брянской спортшколы по спортивной гимнастике.

Мастер спорта Екатерина Бондарева заняла вторую ступень пьедестала почета. Кандидат в мастера спорта Анастасия Джем стала бронзовым призером турнира.