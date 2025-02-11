Брянские акробатки завоевали две награды на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Воронеже прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивной акробатике. В них участвовали свыше 500 акробатов из восьми регионов России.

Воспитанницы брянского спорткомплекса «Десна» Полина Семичастная, Ксения Каменщикова и Милана Воронко заняли третье место на чемпионате. Девушки выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».

А спортсменки школы олимпийского резерва по гимнастике Анастасия Щепанова и София Молчанова стали вторыми.