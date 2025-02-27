Брянские баскетболисты выиграли матч чемпионата России с лидерами турнирной таблицы в Тобольске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Тобольске прошёл матч чемпионата России по баскетболу Высшей лиги. Спортсмены брянского клуба «Десна» сыграли с одним из лидеров турнирной таблицы «Нефтехимиком». Матч завершился со счётом 73:77. Брянские спортсмены оказались сильнее хозяев площадки.