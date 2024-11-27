Брянские баскетболисты выиграли матч чемпионата России
Брянские баскетболисты выиграли матч чемпионата России с «Нефтехимиком». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл матч чемпионата России по баскетболу Высшей Лиги. БК «Десна» встретились с лидером турнирной таблицы «Нефтехимиком» из города Тобольска.
Игра стала напряжённой для болельщиков. Исход игры не был очевидным до самого конца матча. За секунду до финальной сирены брянские спортсмены получили 4 очка и стали победителями с итоговым счётом 78:74.
Лучшим снайпером встречи стал Михаил Юдов. Он набрал 20 очков. Данил Дьяков и Виталий Фридзон сделали по семь успешных подборов.
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