Брянские бойцы завоевали 13 медалей на чемпионате ЦФО

Брянские спортсмены завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по универсальному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Домодедово Московской области прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. В турнире участвовали свыше 400 спортсменов из разных регионов России.
Регион представили воспитанники областной федерации универсального боя. Сразу три золотые медали завоевала Елизавета Зонова в дисциплинах «Лайт», «Классика» и «Средства защиты». Также дважды первое место занял Никита Лисевич. В дисциплине «Средства защиты» выиграла также Полина Сидорина.
Две бронзовые награды у Александра Головина. На третью ступень пьдестала поднялись Максим Папоротный, Никита Васюков, Егор Тимошенко, Артём Мищенко и Вадим Сапожков.
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