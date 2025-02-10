Брянские бойцы завоевали 13 медалей на чемпионате ЦФО

Брянские спортсмены завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по универсальному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Домодедово Московской области прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. В турнире участвовали свыше 400 спортсменов из разных регионов России.

Регион представили воспитанники областной федерации универсального боя. Сразу три золотые медали завоевала Елизавета Зонова в дисциплинах «Лайт», «Классика» и «Средства защиты». Также дважды первое место занял Никита Лисевич. В дисциплине «Средства защиты» выиграла также Полина Сидорина.

Две бронзовые награды у Александра Головина. На третью ступень пьдестала поднялись Максим Папоротный, Никита Васюков, Егор Тимошенко, Артём Мищенко и Вадим Сапожков.