Брянские боксёры привезли девять наград с турнира в Москве

Брянские спортсмены привезли девять наград с Чемпионата Москвы по тайскому боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Брянские спортсмены поучаствовали в Чемпионате и Первенстве Москвы по тайскому боксу. Среди мужчин чемпионом стал комаричанин Алексей Икусов. Он выиграл финальный поединок с призёром Чемпионата Европы 2021 года.

А на Первенстве столицы золотую награду завоевали Сергей Елисеев и Михаил Фирсов из Комаричей, а также спортсмен из Брянска Кирилл Глущенко.

Также на счету бойцов федерации тайского бокса Брянской области три серебряные и две бронзовые медали.