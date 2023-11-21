Брянские боксёры привезли девять наград с турнира в Москве
Брянские спортсмены привезли девять наград с Чемпионата Москвы по тайскому боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.
Брянские спортсмены поучаствовали в Чемпионате и Первенстве Москвы по тайскому боксу. Среди мужчин чемпионом стал комаричанин Алексей Икусов. Он выиграл финальный поединок с призёром Чемпионата Европы 2021 года.
А на Первенстве столицы золотую награду завоевали Сергей Елисеев и Михаил Фирсов из Комаричей, а также спортсмен из Брянска Кирилл Глущенко.
Также на счету бойцов федерации тайского бокса Брянской области три серебряные и две бронзовые медали.
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