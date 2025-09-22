Брянские борцы завоевали две медали всероссийских соревнований
Брянские борцы завоевали две медали всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В спортшколе олимпийского резерва «Локомотив» в городе Брянск прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе. Турнир посвятили памяти почётного гражданина городов Москвы и Брянска», почётного железнодорожника Ивана Паристого.
Первое место заняла воспитанница спортшколы «Электрон» Дятьковского района Анастасия Прищепова. Бронзовым призёром соревнований стал Роман Кивалин. Он представлял спортшколу олимпийского резерва по борьбе Брянска.
