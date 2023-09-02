Брянские чиновники и депутаты сдали нормы ГТО

В Брянске чиновники и депутаты сдали нормы ГТО. Об этом рассказали в городской администрации.
В Брянске прошел фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных служащих. На стадионе «Спартак» в Фокинский район собрались более 60 чиновников и депутатов. Они соревновались в личном зачете по девяти возрастным категориям.
«Ежегодно принимаю участие в фестивале ГТО, в первую очередь, чтобы контролировать уровень своей физической подготовки. Я являюсь тренером по восточному боевому единоборству «Сётокан», обладаю черным поясом четвертого дана, сам тренируюсь и тренирую детей. Поэтому нормативы ГТО для меня не просто слова», — сказал начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации Александр Лепешкин.
Участники сдавали нормативы в дисциплинах: наклон с тумбы, стрельба из лазерной винтовки, сгибание-разгибание рук, прыжок в длины в места, поднимание туловища, бег на 60 м и 2 км.
«Судя по сегодняшнему тестированию, муниципальные служащие прибавили в своих результатах, есть приличные улучшения. Есть большая прибавка на «золотой» и «серебряный» знаки, и почти нет участников, которые бы не выполнили норматив на «бронзовый» знак», — отметил судья всероссийской категории, мастера спорта, чемпиона Советского Союза по легкой атлетике Александра Кучерявый.
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