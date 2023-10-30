Брянские динамовцы проиграли матч Первенства Второй лиги в Уфе

Футболисты «Динамо-Брянск» на последних минутах проиграли матч Первенства Второй лиги в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

На стадионе «Нефтяник»в Уфе прошёл очередной матч 16-го тура LEON Первенства Второй лиги А 2023/24. На поле встретились «Динамо-Брянск» и «Уфа».

Вплоть до конца игры ни одна из команд не уступала. На последних минутах матча «Динамо» пропустило гол с пенальти. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.