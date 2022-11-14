Брянские динамовцы завершили первую часть сезона победой

«Динамо-Брянск» выиграли финальный матч сезона этого года в Туле.
На стадионе Академии «Арсенал» в Туле прошёл 22-й тур Первенство Второй лиги 2022/23. «Динамо-Брянск» встретились с «Арсенал-2».
Открыли счёт хозяева поля. А во втором тайме за три минуты динамовцы Сергей Евтушенко и Владислав Дрогунов дважды поразили ворота соперника. Матч закончился со счётом 1:2 в пользу «Динамо-Брянск».
Для динамовцев этот матч стал в этом году финальным в сезоне. Команда набрала 49 очков. Следующие встречи в рамках Первенство Второй лиги 2022/23 стартуют весной будущего года.
Брянская команда начнёт вторую часть сезона на четвёртой строчке в турнирной таблице. Со 2 апреля по 10 июня 2023 года «Динамо-Брянск» проведут по два матча с саратовским «Соколом», «Космосом» из Долгопрудного, «Калугой», раменским «Сатурном», белгородским «Салютом» и «Динамо» из Владивостока.
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