Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали в Орле

Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на всероссийском турнире в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного общества «Юность России» прошли в Орле. Во Дворца спорта собрались 245 юных спортсменов из 33 регионов.

Успешно выступили брянские спортсмены. В весовой категории до 100 кг золотую медаль завоевал воспитанник спортшколы «РУСЬ» Абдула Хайбулаев. «Серебро» досталось Анастасии Захарченко из спортшколы по борьбе областного центра. Бронзовыми призёрами соревнований стали Степан Федосенков и Роман Моторкин.