Брянские дзюдоисты завоевали медали международного турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Новозыбкове прошёл международный турнир по дзюдо. Его посвятили памяти изобретателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.

среди юношей 2011-2012 г.р. памяти изобретателя судов на подводных крыльях Участвовали в соревнованиях около 120 юношей 13-14 лет из Брянской области и Республики Беларусь.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва областного центра по борьбе завоевали пять наград. Артём Михеенко занял первое место. Бронзовыми призёрами стали Артём Межулев, Богдан Власенко, Глеб Французов и Татьяна Лузганова.