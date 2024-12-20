Брянские фигуристки выступили на всероссийском турнире «Самарочка». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Самаре прошёл первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках среди мастеров спорта и всероссийские соревнования «Самарочка». Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого юные фигуристки выступали по программам кандидатов в мастера спорта, 1-го и 2-го спортивного разряда.

Брянскую область представили две команды «Аврора» и «Аврора-новис». Девушки достойно выступили и набрали необходимые очки.

А команда «Аврора-новис» была удостоена чести поучаствовала в турнире шоу-программ «Мы вместе». Брянские фигуристки выступили с номеров «Русские девчата».