Брянские футболистки обыграли «Ротор» из Волгограда в матче Первой лиги. об этом сообщили в городском спорткомитете.

На стадионе «Спартак» в Брянске прошёл матч зональный этап СФФ ЦЕНТР — Всероссийской Первой лиги по футболу среди женских команд. Хозяйки поля сыграли с командой спорткомплекса «Ротор» из Волгограда. Встреча закончилась с разгромным счётом 6:0. Победу одержали брянские футболистки.

В четырёх играх «Спартак» одержал две победы и дважды сыграл вничью. Следующая игра пройдёт в Воронеже.

