Брянские футболистки обыграли тульский «Арсенал»

На стадионе «Спартак» в Брянске прошел футбольный матч первенства России по футболу среди женских команд. В рамках первой лиги в зоне СФФ «Центр» на поле вышли команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак» и тульский «Арсенал». матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяек поля.

Заключительная игра в подгруппе для девушек из брянского «Спартака» по=ройдет в Орле

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