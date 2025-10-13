Брянские футболистки «Спартака» стали вторыми на турнире в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани прошёл футбольный турнир VAKHITOVSKY CUP. Воспитанницы брянского спорткомбината «Спартак» 2013-2014 годов рождения дошли до финала соревнования. В матче за третье место брянские футболистки сыграли с «Рубином» из Казани. Встреча закончилась со счётом 2:0. Победу одержали спортсменки «Спартака». В результате девушки заняли второе место турнира, уступив «Волге» из Ульяновска.

Лучшими игроками турнира стали брянские футболистки Алина Шкобенева и Кристина Кириенко.