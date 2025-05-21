Брянские футболисты начали сезон Чемпионата России с победы

Брянские спортсмены начали сезон Чемпионата России по американскому футболу с победы. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл стартовый матч чемпионата России по американскому футболу в рамках Суперлиги. В ней выступают шесть лучших клубов страны.

На стадионе «Спартак» хозяева поля принимали «Драконов». Встречала закончилась со счетом 28:10. «Спартак» начал сезон с победы.