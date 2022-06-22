Брянские футболисты победили в Первенстве СФФ «Центр»

Брянцы обошли спортсменов из Орла со счётом 1:7.

Юные футболисты «Рапид-Брянск» победили в Первенстве Союза федерации футбола «Центр» среди команд 2013 года рождения. Финальные игры прошли в Калуге.

Команда брянской футбольной школы «Рапид» обыграла курский «Финт» со счётом 5:9. А затем в борьбе за первое место брянцы обошли спортсменов из Орла со счётом 1:7.

Также лучшим защитником соревнований стал Иван Лисовой, а лучшим игроком — Роман Черкасов.

Домой брянцы вернулись с золотыми медалями и Кубком победителя.