Брянские футболисты выиграли два матча подряд

Брянские футболисты «Динамо» выиграли два матча подряд. Об этом сообщили в соцсетях клуба.

8 мая в Калуге на стадионе «Орбита» прошёл восьмой тур LEON-Первенство Второй лиги А. На поле встретились «Калуга» и «Динамо-Брянск». Матч закончился со счётом 1:2. Победу одержали динамовцы.

А 11 мая в рамках 13-году туда LEON-Первенства Второй лиги А брянские спортсмены приняли на своем поле «Авангард» из Курска. Встречу со счётом 2:0 выиграли футболисты «Динамо-Брянск».