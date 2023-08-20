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Брянские футболисты выиграли матч с «Муромом»

2023, 20 августа 13:56 Спорт
Брянские футболисты выиграли матч с «Муромом»
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Футболисты «Динамо-Брянск» выиграли домашний матч с «Муромом». Об этом сообщили в региональном департаменте спорта. 

На стадион «Динамо» в Брянске прошел матч 6-го тура Первенства Второй лиги «А»  На поле встретились «Динамо-Брянск» и «Муром» из Владимирской области. Победный гол в ворота противника к концу второго тайма забил полузащитник Кирилл Гордеев.  Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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