Брянские гимнастки привезли два «золота» из Санкт-Петербурга

Брянские гимнастки привезли две золотые медали с турнира в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге на базе Университета МЧС России прошли соревнования по художественной гимнастике Центра спортивной подготовки «Авангард». На турнире «Кубок лета» собрались порядка двухсот юных гимнасток.

Брянскую область представили воспитанницы школы Balance из Жуковки. Владислава Колосова и Ольга Гераськова завоевали золотые медали. А тренерам вручили награды за подготовку чемпионок.