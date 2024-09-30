Брянские гимнастки завоевали 11 медалей на межрегиональном турнире в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске прошёл межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Спорт — это Любовь». Соревнования посвятили основоположнице художественной гимнастики в регионе Любови Морозовой.

Сборная Брянской области отлично выступила на турнире. В копилке участниц от 6 до 15 лет три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.