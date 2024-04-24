Брянские гимнастки завоевали шесть медалей на Всероссийском турнире в Коврове. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Ковров Владимирской области прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике. На них успешно выступили и брянские спортсменки

В программе мастеров спорта золотая медаль досталась Мелике Гюрбюз. В программе 3-го взрослого разряда первое место заняла Юлиана Саутина, а второе – Таисия Гращенкова.

Ещё одно «золото» завоевала Алёна Батура. А «бронза» досталась Наталье Кузнецовой. Обе выступали в программе 1-го юношеского разряда.

А серебряную медаль завоевала Алиса Аникина в программе 2-го юношеского разряда.