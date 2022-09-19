Брянские гиревики победили на Кубке России

Брянские спортсмены стали победителями Кубка России по гиревому спорту.

В Алуште в тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» прошёл Кубок России по гиревому спорту.

В «эстафете толчок – длинный цикл» Дмитрий Штукатуров из Новозыбкова и Алексей Кузьменков, Андрей Мухитов, Юрий Лукьянчиков из Брянска показали результат 138. Он превышающем норматив мастеров спорта. Так брянская сборная стала победителями Кубка России.

Также мастер спорта Андрей Мухитов в личном зачете в «толчке по длинному циклу» в весе до 85 кг занял четвертое место. Он совершил 74 подъёма.