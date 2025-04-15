Брянские гиревики стали пятыми на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Обнинске прошёл чемпионат Центрального федерального округа по гиревому спорту. Там выступили более 200 спортсменов из 12 регионов.

Брянскую область представили 14 гиревиков из Брянска, Новозыбкова, Карачева и посёлка Красная Гора.

В толчке по длинному циклу в весовой категории до 63 кг и эстафете серебряные награды завоевала Виктория Альянова. Также второе место занял Максим Дубинин. Он выступил в толчке по длинному циклу среди мужчин до 63 кг .

В силовом жонглировании впервые в истории брянского гиревого спорта дебютировала Ксения Малярова. Она выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Брянские спортсмены заняли пятое общекомандное место.