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Брянские каратисты завоевали 22 медали на Кубке России

2025, 25 апреля 17:30 Спорт
Брянские каратисты завоевали 22 медали на Кубке России
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Брянские каратисты завоевали 22 медали на Кубке России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В городе Серпухове Московской области прошёл 35-й Кубок России по косики каратэ. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире участвовали свыше 400 спортсменов из Нижнего Новгорода, Тулы, Самары, Тольятти, Жигулевска ,Норильска, Красноярска, Дивногорска, Серпухова, Долгопрудного, Брянска, Москвы и Подмосковья.

Брянскую область представили 34 воспитанника региональной Федерации косики каратэ в возрасте от 7 до 52 лет. Они завоевали четыре золотых, одну серебряную и 17 бронзовых медалей.

Президент Всемирного Союза Косики каратэ Ханси Михаил Крысин оценил высокую подготовку спортсменов. Он назначил руководителя Федерации Косики каратэ Брянской области Бориса Заикина на должность вице-президента Федерации Косики каратэ России.

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