Брянские каратисты завоевали 34 медали на первенстве России

Брянские спортсмены привезли 34 медали с первенств России по всестилевому каратэ в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле завершилось первенство России по всестилевому каратэ среди юношей и девушек от 14 до 20 лет. Участвовали в состязании 1224 спортсмена из 61 региона.

Сборная Брянской федерации по всестилевому каратэ завоевали 34 медали. В копилке спортсменов 11 золотых, 14 серебряных и девять бронзовых наград. Сборная региона заняла третье общекомандное место.