Брянские каратисты завоевали 37 медалей на Новогоднем турнире

Брянские каратисты завоевали 37 медалей на Открытом новогоднем турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Открытый Новогодний турнир по карате прошёл в спортшколе олимпийского резерва Брянска. На соревнования собрались около 130 участников из Брянской, Смоленской, Орловской и Калужской областей.

В неофициальном медальном зачете первое место заняла команда Орловской области с 39-ю наградами. Брянские спортсмены завоевали 37 медалей и стали вторыми. По четыре награды получили команды Смоленской и Калужской областей.