Брянские каратисты завоевали четыре медали в Орле

Брянские каратисты завоевали четыре медали на первенстве в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошло Первенство города по карате. Участие в нём приняли и брянские спортсмены.

Воспитанники спортшколы «Олимп» завоевали четыре награды. Первое место занял Илья Зверев. Серебряные медали достались Юлии Малышкиной и Марку Дубовому. А Варвара Лопатина стала бронзовым призёром турнира.