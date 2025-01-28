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Брянские каратисты завоевали четыре медали в Орле

2025, 28 января 12:33 Спорт
Брянские каратисты завоевали четыре медали в Орле
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Брянские каратисты завоевали четыре медали на первенстве в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Орле прошло Первенство города по карате. Участие в нём приняли и брянские спортсмены. 

Воспитанники спортшколы «Олимп» завоевали четыре награды. Первое место занял Илья Зверев. Серебряные медали достались Юлии Малышкиной и Марку Дубовому. А Варвара Лопатина стала бронзовым призёром турнира.

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