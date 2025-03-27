Брянские каратисты завоевали шесть медалей всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Чебоксарах прошли первенство России и Открытый Кубок Чувашии по карате. За медали боролись спортсмены из Москвы, Балашихи, Тулы, Щекино, Набережных Челнов, Казани, Нижнего Новгорода, Альметьевска, Чебоксар, Новочебоксарска, Самары, Новосибирска, Алатыря, Цивильска и Мариинского Посада. Брянскую область представили трое воспитанников спортивной школы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко.

Юлия Бабекина в двоеборье завоевала золотую медаль. Также она стала второй в ката. В ката группа Юлия, а также Егор Плодущев и Александр Синяков заняли третье место. Егор Плодущев стал серебряным призёром в кумитэ.