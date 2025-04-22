Брянские каратисты завоевали три медали турнира в Тамбове

Брянские каратисты завоевали три медали на межрегиональном турнире в Тамбове. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Тамбове прошёл межрегиональный турнир «Тамбовский волк» по киокусинкай карате. Участвовали в соревнованиях свыше 400 спортсменов. В их числе – воспитанники брянской региональной Федерации киокусинкай.

Первое место заняла Дарья Осипова. на вторую ступень пьедестала почёта поднялись Игорь Синегубов и Вячеслав Функов.