Брянские легкоатлеты привезли 82 медали из Смоленска

Брянские легкоатлеты привезли 82 медали с чемпионата и первенства ЦФО в Смоленске. Об этом сообщили в региоанном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. В соревнованиях участвовали свыше тысячи спортсменов из 19 регионов.

Брянскую область представили 120 атлетов из областного центра, Карачева и Брянского района. На их счету – 82 медали: 36 золотых, 22 серебряных и 24 бронзовых. В командном зачете среди мужчины и женщины брянская сборная стала второй. Первое место заняли юниоры и юниорки до 23 лет. А юниоры и юниорки до 20 лет из Брянской области стали серебряными призёрами. Среди юношей и девушек до 18 лет брянская команда поднялась на третью ступень пьедестала почёта.