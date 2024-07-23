Брянские легкоатлеты стали призёрами первенства России

Брянские легкоатлеты стали бронзовыми призёрами в эстафете на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске продолжается первенство России и всероссийские соревнования по лёгкой атлетике.

В эстафете 4х100 метра среди юниоров отличились брянские атлеты. Алексей Кутырев, Максим Мосин, Даниил Гудин и Егор Синицин преодолели дистанцию за 41.79 секунды. Спортсмены стали бронзовыми призёрами.