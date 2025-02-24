Брянские легкоатлеты завоевали две медали первенства России

Брянские легкоатлеты завоевали две бронзовые медали первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Волгограде прошло первенство России по легкой атлетике в помещении. Более 700 спортсменов из 72 регионов выступили в крытом манеже ВГАФК.

Легкоатлеты брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь» завоевали две бронзовые медали. В барьерном беге на 60 метров Дарья Буравцова показала результат в 8.54 секунды. А брянец Кирилл Демичев прыгнул в длину на 7.01 метра.