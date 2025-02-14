Брянские паралимпийцы завоевали 15 наград на Кубке России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» в Туле прошёл Кубок России по лёгкой атлетике по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За награды боролись 278 спортсменов из 45 регионов страны.

Брянские участники завоевали 15 награды. Первыми стали Альберт Хинчагов, Алан Кокойты, Виктория Сланова, Артём Калашян, Александр Хрупин, Сергей Макаренков и Светлана Кривенок.

В дисциплине F38 толкание ядра Альберт Хинчагов показал результат в 14.61 метра. Он установил новый рекорд России.