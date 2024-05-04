Брянские паралимпийцы завоевали две медали в Марракеше

Брянские паралимпийцы завоевали две медали на Гран-при по лёгкой атлетике в Марракеше. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В марокканском городе Марракеш прошёл этап Гран-при мировой серии по паралимпийской лёгкой атлетике. В соревнованиях участвовали 450 спортсменов из 64 стран.

В сборную России вошли и представители Брянской области. В толкании ядра Александр Хрупин завоевал бронзовую медаль. А Светлана Кривенок стала серебряный призёром в этой же дисциплине.