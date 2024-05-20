Брянские паралимпийцы завоевали две награды на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В японском городе Кобе проходит чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев. В нём участвуют и брянские спортсмены.

Воспитанница спортшколы «Олимп» Виктория Сланован в беге на дистанции в 400 метров завоевала серебряную награду. Её коллега по школе Альберт Хинчагов стал вторым в толкании ядра.